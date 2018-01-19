Самка леопарда, повторно выпущенная в природу, погибла на Кавказе

СОЧИ, 19 янв — РИА Новости. Самка леопарда Виктория, пойманная на воровстве кур в Абхазии и позже повторно выпущенная в природу, погибла в горах Кавказского заповедника, предположительно, в результате неудачной охоты, сообщает пресс-служба Минприроды России.
Позже сотрудники Минприроды России перевезли ее в Центр восстановления леопарда на Кавказе, где Виктория повторно прошла "экзамены" на степень готовности к самостоятельной жизни в естественной среде. По заключению специалистов, Виктория успешно справилась с тестом на естественный страх дикого животного перед человеком, после чего была повторно выпущена в природу в конце декабря.
"Самка переднеазиатского леопарда Виктория была найдена по данным координат ошейника на территории Кавказского заповедника. Каких-либо повреждений, ранений, у животного не обнаружено. Сопоставив эти данные и маршрут перемещений кошки с помощью спутникового слежения, учитывая отсутствие неблагоприятных погодных явлений, наличия достаточной кормовой базы, специалисты рабочей группы пришли к выводу, что гибель леопарда произошла в середине января в результате неудачной охоты на крупного зверя (олень, кабан, серна, тур и тому подобное)", — говорится в сообщении ведомства.
Переднеазиатские леопарды были выпущены в дикую природу на Кавказе для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника в середине июля 2016 года. Тремя первопроходцами, отправившимися в леса Кавказа, стали самцы Ахун и Килли, а также самка Виктория, выращенные в центре восстановления леопарда в Сочи. Переднеазиатский подвид леопарда ранее обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Индии. Однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. Сейчас на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается. Он занесен в Красную книгу как вымирающий.