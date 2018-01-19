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Общество

Самка леопарда, повторно выпущенная в природу, погибла на Кавказе

18:2919.01.2018
(обновлено: 18:33 19.01.2018)
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© РИА Новости / Антон БалашовПерейти в фотобанкСамка дальневосточного леопарда. Архивное фотоСамка дальневосточного леопарда. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Балашов
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СОЧИ, 19 янв — РИА Новости. Самка леопарда Виктория, пойманная на воровстве кур в Абхазии и позже повторно выпущенная в природу, погибла в горах Кавказского заповедника, предположительно, в результате неудачной охоты, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Леопард. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Балашов
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Как сообщалось ранее, в ноябре один из редчайших переднеазиатских леопардов, три особи которых были выпущены в 2016 году из Сочинского питомника, был пойман в Абхазии. Животное оказалось самкой Викторией, которая, переместившись с территории Кавказского заповедника, вышла к селу Лыхны, где некоторое время питалась курами с частных подворий. Викторию поймали местные жители, затем поместили в специально сделанную клетку.

Позже сотрудники Минприроды России перевезли ее в Центр восстановления леопарда на Кавказе, где Виктория повторно прошла "экзамены" на степень готовности к самостоятельной жизни в естественной среде. По заключению специалистов, Виктория успешно справилась с тестом на естественный страх дикого животного перед человеком, после чего была повторно выпущена в природу в конце декабря.

"Самка переднеазиатского леопарда Виктория была найдена по данным координат ошейника на территории Кавказского заповедника. Каких-либо повреждений, ранений, у животного не обнаружено. Сопоставив эти данные и маршрут перемещений кошки с помощью спутникового слежения, учитывая отсутствие неблагоприятных погодных явлений, наличия достаточной кормовой базы, специалисты рабочей группы пришли к выводу, что гибель леопарда произошла в середине января в результате неудачной охоты на крупного зверя (олень, кабан, серна, тур и тому подобное)", — говорится в сообщении ведомства.

Самка дальневосточного леопарда. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Балашов
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В пресс-службе добавили, что гибель Виктории стала большой потерей для программы. "Мы лишились единственной самки и в этом году не сможем надеяться на размножение наших леопардов в природе. Однако любая программа, связанная с восстановлением популяций животных, не застрахована от подобных рисков, особенно если речь идет о леопардах, которые, как правило, охотятся на добычу, гораздо превышающую их по размерам", — приводятся в сообщении Минприроды слова директора Всемирного фонда дикой природы (WWF России) Игоря Честина.

Переднеазиатские леопарды были выпущены в дикую природу на Кавказе для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника в середине июля 2016 года. Тремя первопроходцами, отправившимися в леса Кавказа, стали самцы Ахун и Килли, а также самка Виктория, выращенные в центре восстановления леопарда в Сочи. Переднеазиатский подвид леопарда ранее обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Индии. Однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. Сейчас на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается. Он занесен в Красную книгу как вымирающий.

Переднеазиатский леопард. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Самку леопарда, пойманную в Абхазии за воровством кур, выпустили на волю
Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Cicicipi
Надо было дать ей на время самца и кормить любимыми курями. А теперь всё... Ни мамаши, ни потомства. Очень жаль.
18:38
19.01.2018
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