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Общество

Онищенко рассказал о снижении темпов заболевания ВИЧ в России

17:4019.01.2018
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий ОнищенкоПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Ирина Халецкая. Депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко заявил о снижении темпов роста количества ВИЧ-инфицированных в 2017 году. Но ситуация остается напряженной.

Анализ крови на ВИЧ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Венявский
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с ВИЧ в России

Регионы и цифры

По словам парламентария, на 1 января 2018 года в России зарегистрировано 93 тысячи случаев инфицирования. "Однако темпы снижаются: если в 2016-м их было на 5,3 процента больше, чем в 2015-м, то в 2017-м всего на 0,9 процента. Можно говорить о некой стабилизации", — рассказал Онищенко РИА Новости.

Всего же с 1987 года в стране, по информации Онищенко, было зарегистрировано 1,2 миллиона случаев. В современной России проживает 950 тысяч человек с установленным диагнозом. Наиболее уязвимый возраст — 30-39 лет, в этой категории — 2 процента ВИЧ-инфицированных.

На диспансерном учете, добавил Онищенко, состоит 724 тысячи человек, это 75,5 процента от всех, живущих с диагнозом. Диспансерное обследование прошли 674 тысячи человек (93,1 процента).

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Международной конференции Парламентарии против наркотиков. 4 декабря 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скворцова рассказала о снижении числа наркоманов в России с 2010 года

"Это высокая цифра, свидетельствующая, что возросло доверие к медицине в этой отрасли и уходит дискриминация ВИЧ-инфицированных в обществе", — отметил парламентарий.

Вместе с тем количество наиболее пораженных регионов не уменьшилось, уточняет он. Так, самые высокие показатели заболеваемости — в Кемеровской, Иркутской, Челябинской и Свердловской областях. Кроме того, существенный рост в 2017 году был отмечен в Республике Тыва, Северной Осетии, Вологодской, Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Костромской областях, а также на Сахалине.

Онищенко указал и на изменения в характере заражения ВИЧ. "Если раньше большинством выявленных больных были наркоманы, которые заразились в результате немедицинской инъекции — от иглы, то сегодня 50,3 процента заразились половым путем и только 46,6 процента — за счет наркотиков", — пояснил он.

Продолжает расти число обследованных на ВИЧ, однако тестирование среди молодежи пока на низком уровне. В 2017-м было обследовано только 300 тысяч подростков в возрасте 15-17 лет, сетует Онищенко. Из них тысяча заражены ВИЧ-инфекцией.

Международное обсуждение

Геннадий Онищенко добавил, что с 18 по 20 апреля в Москве пройдет VI Международная конференция по ВИЧ/СПИДу. В ней планируют принять участие порядка 2,5 тысячи человек. "Сегодня на конференцию заявку подали представители почти 50 стран, в том числе Украина, Грузия. Приедут более десятка американских ученых, выступят с докладами", — прокомментировал он.

ВИЧ смертельно опасен и другие заблуждения о вирусе иммунодефицита человека
© РИА Новости / Ирина Барыбина
ВИЧ смертельно опасен и другие заблуждения о вирусе иммунодефицита человека

Одна из особенностей будущего мероприятия: там выступят не только квалифицированные специалисты, но и рядовые граждане. "Среди участников по меньшей мере несколько сотен ВИЧ-инфицированных, которым есть что сказать. Кроме того, мы активно вовлекаем бизнес, чтобы они тоже обозначали свою позицию в вопросе лечения такого сложного заболевания. Наша задача — охватить лечением максимальное количество ВИЧ-инфицированных. Для этого нужны лекарства, более дешевые. Сегодня из числа тех, кто стоит на учете, лечится около 300 тысяч. Это очень мало", — подчеркнул депутат.

Также Онищенко обратил внимание на то, что структуры, выступающие сопредседателями конференции, — в частности, Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения — на координационном совете были представлены незначительно. "На фоне серьезности ситуации хотелось бы эффективнее работать", — заключил он.

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