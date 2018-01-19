Полуфинал кубка по менеджменту для студентов "Управляй" прошел в СФО

Полуфинал кубка по менеджменту для студентов «Управляй» прошел в СФО

Полуфинал кубка по менеджменту для студентов «Управляй» прошел в СФО

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Новосибирске на площадке "Точки кипения" Агентства стратегических инициатив прошел очный полуфинал кубка по менеджменту для студентов "Управляй", сообщила пресс-служба проекта.

В нем приняли участие студенты, показавшие наилучшие результаты в отборочном этапе, со всей Сибири – из Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев и Республики Бурятия.

Цель кубка – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций. В рамках отборочных туров участники будут выполнять максимально приближенные к реальным ситуациям задания и принимать стратегические решения.

Победители войдут в российскую сборную, которая примет участие во всемирном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Также они получат гранты на обучение в магистратуре лучших вузов России. Помимо этого победа в кубке откроет для студентов перспективы получения стажировки или работы в крупных компаниях.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Иванович Меняйло обратился к участникам с приветственным словом и отметил, что именно СФО открыл череду российских полуфиналов. Он также добавил, что Сибирь стала одним из немногих регионов, сумевших сохранить выстроенную систему среднего профессионального образования, которая помогает готовить кадры для реального сектора экономики.

Кубок "Управляй" – часть открытой платформы "Россия – страна возможностей", реализация которой началась с указания Президента Владимира Путина наладить работу социальных лифтов.