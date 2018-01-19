Сотрудники консульства США во Владивостоке окунулись в иордань

ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Сотрудники генерального консульства США во Владивостоке окунулись в прорубь во время крещенских купаний, сообщается на странице генконсульства в Facebook.

"В этом году я решил окунуться в прорубь на Крещение, поскольку это, как я понимаю, давняя русская традиция, и я хотел бы продемонстрировать солидарность с жителями Владивостока… Большая честь присоединиться к жителям Владивостока. Горжусь, что ко мне присоединился мой сын", — рассказал на видео генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс.

Окунулись в прорубь также консул Дэррен Тис, консульский агент Джастин Седрони, сотрудник службы безопастности Брэндон Халм, а также сын генконсула Эндрю Кийс.

Крещение, которое отмечается 19 января, является одним из самых древних христианских праздников. Многие верующие отправляются к водоемам, где заранее прорубается лед, и с молитвой троекратно погружаются в воду. Традиция купания на Богоявление существует в память о реке Иордан, в водах которой крестил Иисуса Христа Иоанн Предтеча. Для кого-то она по-прежнему имеет глубокий религиозный смысл, а для кого-то это просто обряд проверки на прочности силы духа и тела.