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Общество

Омбудсмен Чечни призвал наказывать "информационных провокаторов"

Сюжет:
Нападение на школу в Улан-Удэ (69)
15:4619.01.2018
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© РИА Новости / Андрей ОгородникПерейти в фотобанкАвтомобили спецслужб в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5. 19 января 2018Автомобили спецслужб в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5. 19 января 2018
© РИА Новости / Андрей Огородник
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ГРОЗНЫЙ, 19 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев обратился к президенту России с просьбой оказать содействие в создании правового механизма привлекать у ответственности "информационных провокаторов", сообщает пресс-служба омбудсмена.

Нападение на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. 19 января 2018
© РИА Новости / Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия
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"Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев направил в адрес президента РФ Владимира Путина обращение с просьбой оградить Чеченскую республику от потока информационной лжи, клеветы и оскорблений. В своем обращении он просит содействия в совершенствовании законодательства, чтобы иметь правовые возможности привлекать информационных провокаторов к ответственности", — говорится в сообщении.

По мнению Нухажиева, СМИ имеют возможность манипулировать сознанием огромного количества людей, к тому же "в последние годы появились совершенно новые виды передачи информации, которые невозможно контролировать существующими правовыми нормами". Также, по его словам, интернет превратили "в своеобразную свалку различных сплетен, домыслов и инсинуаций".

Омбудсмен утверждает, что Чечня находится под возрастающим "информационным давлением", и главной мишенью в этом процессе является глава региона Рамзан Кадыров, который служит основным препятствием к осуществлению "разрушительных планов".

"К этим так называемым СМИ присоединяются и так называемые правозащитники международного и российского масштаба, которые давно занимаются выполнением политических заказов своих закордонных попечителей. Об объективности таких "правозащитников" говорить не приходится, их оценки всегда предвзяты и соответствуют только целям их доноров", — приводит пресс-служба слова Нухажиева.

Он отмечает, что законодательство, регулирующее деятельность средств массовой информации отстает от развития СМИ.

Нападение на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. 19 января 2018
© РИА Новости / Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия
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"В своей практике мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией, когда есть факты публикаций лжи, бездоказательных обвинений, но привлечь данное СМИ к ответственности невозможно, так как выясняется, что оно не зарегистрировано в России в качестве СМИ, хотя действует как таковое", — заметил Нухажиев.

Чеченский омбудсмен считает необходимым в постоянном режиме отслеживать деятельность всех видов средств массовой информации и принимать меры по пресечению незаконной деятельности "нечистоплотных СМИ". Кроме того, по мнению Нухажиева, "на территории России не должна осуществляться информационная деятельность, которая не регулируется российским законодательством".

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "информационным атаками" сообщения о нарушениях прав человека в Чечне. По его словам, "Чечня практически незаметна на карте, но находится в центре внимания западных государств и их приспешников" в России. Кадыров отмечал, что Чечня регулярно сталкивается "с информационными атаками, связанными с якобы вопиющими нарушениями прав человека", и все это "высасывается из пальца".

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