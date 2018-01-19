В ГД призвали оперативно блокировать контент с призывами к насилию в школах

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Все возможности для блокировки групп в социальных сетях, где призывают к насилию в школах, у Роскомнадзора есть, дополнительное законодательное регулирование нецелесообразно — необходимо оперативно блокировать подобный контент, считает председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Трагедии, произошедшие в Пермском крае и республике Бурятия, при всей их чудовищности, не должны лишать нас здравого смысла. Сегодня все возможности для блокировки групп, где призывают к насилию в школах, у Роскомнадзора есть. В этой связи нецелесообразно вводить дополнительное законодательное регулирование — необходимо отслеживать подобный контент и оперативно блокировать его", — приводит слова Левина его пресс-служба.

Как отметил глава думского комитета, "нужно понимать, что интернет в любом виде — соцсеть, мессенджер или сайт — только ускоряет продвижение информации, которую в него загружают пользователи".

"Поэтому любые запреты информационных каналов могут лишь ограничить распространение, но не решить суть проблемы. Взгляды и намерения таких людей подобными мерами не изменить. В современных условиях всегда найдется способ распространить свои взгляды тем или иным способом", — подчеркнул Левин.

Депутат также отметил, что если не заниматься воспитанием детей, не знать, о чем они думают, будет невозможно оградить их от вызовов современности в надежде на то, что они помещены под "надежный, непроницаемый информационный колпак".

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что соцсеть "ВКонтакте" по требованию ведомства удалила запрещенную информацию в трех группах, в которых содержалась информация о возможных способах и средствах для совершения самоубийства.

Так, по данным на 13.00 пятницы, в Роскомнадзор поступили требования в отношении трех групп в социальной сети "ВКонтакте". Администрация соцсети по требованию службы оперативно удалила противоправную информацию.

При этом в сообщении отмечается, что работа по выявлению и блокированию запрещенной информации продолжается во взаимодействии с заинтересованными органами власти и администраторами социальных сетей.

На этой неделе произошли два ЧП в школах. В понедельник в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

В пятницу произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".