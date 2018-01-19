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Общество

Песков рассказал, почему были показаны фото крещенского купания Путина

15:2219.01.2018
(обновлено: 16:17 19.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин окунается в иордани во время праздничного купания в православный праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер. 19.01.18Президент РФ Владимир Путин окунается в иордани во время праздничного купания в православный праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер. 19.01.18
© РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о решении опубликовать материалы с Крещения с участием главы государства Владимира Путина.

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"Дело в том, что достаточно много было прихожан, и президент был хотя и на непродолжительной части молебна, которая была в храме, поэтому это происходило в публичном режиме, поэтому было принято решение показать… Прежде это было в более дискретной (обособленной — ред.) обстановке", — сказал Песков.

Он отметил, что российский президент на протяжении многих лет придерживается традиции купаться в проруби на Крещение.

В крещенскую ночь Путин в Тверской области посетил мужской монастырь в Нило-Столобенской пустыни, где посетил также праздничную литургию и принял участие в крещенских купаниях.

Путин на Крещение окунулся в прорубь
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент России Владимир Путин, после окончания рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, отправился в мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, который находится в 10 километрах к северу от города Осташкова, на озере Селигер.Президент РФ Владимир Путин окунается в иордани во время праздничного купания в православный праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер. 19.01.18
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин, после окончания рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, отправился в мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, который находится в 10 километрах к северу от города Осташкова, на озере Селигер.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ день Крещения Господня президент побывал на праздничной литургии в соборе мужского монастыря Нило-Столобенской пустыни.Президент РФ Владимир Путин во время литургии в православный праздник Крещения Господня в соборе мужского монастыря Нило-Столобенской пустыни
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В день Крещения Господня президент побывал на праздничной литургии в соборе мужского монастыря Нило-Столобенской пустыни.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПосле литургии глава государства принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере.Президент РФ Владимир Путин перед праздничным купанием в православный праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
После литургии глава государства принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкТемпература на Крещение в районе озера была около шести-семи градусов мороза.Президент РФ Владимир Путин окунается в иордани во время праздничного купания в православный праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Температура на Крещение в районе озера была около шести-семи градусов мороза.
© РИА Новости / Алексей ДружининТрадиция купания на Богоявление существует у православных христиан в память о реке Иордан, в водах которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа. На водоемах заранее прорубается лед (обычно в форме креста), и с молитвой троекратно погружаются в воду.Президент РФ Владимир Путин окунается в иордани во время праздничного купания в православный праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер. 19.01.18
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Традиция купания на Богоявление существует у православных христиан в память о реке Иордан, в водах которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа. На водоемах заранее прорубается лед (обычно в форме креста), и с молитвой троекратно погружаются в воду.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПо словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин уже на протяжении многих лет окунается в прорубь.Президент РФ Владимир Путин во время литургии в православный праздник Крещения Господня в соборе мужского монастыря Нило-Столобенской пустыни
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин уже на протяжении многих лет окунается в прорубь.
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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
radiozaboy
предвыборная показуха набирает обороты.
15:39
19.01.2018
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Неистовый Одобрямс
Я просто иногда удивляюсь, что Песков не комментирует, например, ЧВК Вагнера, но комментирует проруби..
15:30
19.01.2018
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