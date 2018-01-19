Песков рассказал, почему были показаны фото крещенского купания Путина

Президент РФ Владимир Путин окунается в иордани во время праздничного купания в православный праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер. 19.01.18

Президент РФ Владимир Путин окунается в иордани во время праздничного купания в православный праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер. 19.01.18

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о решении опубликовать материалы с Крещения с участием главы государства Владимира Путина.

Окунались ли вы когда-нибудь в прорубь? Да, постоянно это делаю

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Никогда Результаты 3.0% Да, постоянно это делаю

13.9% Да, на Крещение

1.0% В этом году точно окунусь

20.3% Нет, но хотелось бы

61.8% Никогда Все опросы Голосовать

"Дело в том, что достаточно много было прихожан, и президент был хотя и на непродолжительной части молебна, которая была в храме, поэтому это происходило в публичном режиме, поэтому было принято решение показать… Прежде это было в более дискретной (обособленной — ред.) обстановке", — сказал Песков.

Он отметил, что российский президент на протяжении многих лет придерживается традиции купаться в проруби на Крещение.

В крещенскую ночь Путин в Тверской области посетил мужской монастырь в Нило-Столобенской пустыни, где посетил также праздничную литургию и принял участие в крещенских купаниях.