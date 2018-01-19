В мэрии Москвы рассказали об увеличении числа электронных медицинских карт

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Число электронных медицинских карт (ЭМК) в Москве увеличилось в 2 раза в прошлом году, при этом каждая третья запись на прием к врачу в поликлинику проводилась через интернет, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в ходе оперативного совещания в мэрии.

"Каждая третья запись к врачам московских поликлиник в 2017 году была проведена через удаленные каналы, главным образом, через интернет. Всего таким образом было сделано 34,2 миллиона записей – на 13% больше, чем в 2016 году", — цитирует пресс-служба мэрии Хрипуна.

При этом он отметил снижение популярности инфоматов, которые стоят в поликлиниках. Это, по словам главы ведомства, свидетельствует о том, что горожанам удобнее использовать удаленные каналы и о повышении компьютерной грамотности пациентов.

Хрипун рассказал, что число ЭМК в 2017 году выросло на 3,1 миллиона и составило 6,3 миллиона карт. Количество выписанных электронных рецептов, по его словам, выросло на 13% до 13,9 миллионов.