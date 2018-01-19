Песков призвал продолжить обсуждать защиту от негативного влияния интернета

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Необходимо продолжение обсуждения того, что надлежит сделать, чтобы оградить молодое поколение от негативного влияния интернета, не нарушая принцип его свободы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случаи нападения на школьников и учителей в Перми и Улан-Удэ.

"Вы мою первую фразу не озвучили. Первая была про свободу (Песков, отвечая журналистам, на вопрос о повторении ЧП в Перми в Улан-Удэ, напомнил слова президента о том, что интернет — это абсолютно свободное пространство, и свобода интернета должна быть сохранена). Это и был ответ на ваш вопрос", — заявил пресс-секретарь главы государства на вопрос, могут ли быть применены какие-то меры на уровне государства по ужесточению контроля в интернете.

"Но, безусловно, конечно же, необходимо продолжение обсуждения того, что надлежит сделать, чтобы оградить людей и, в первую очередь, молодое подрастающее поколение вот от этого самого зла (которое есть в интернете), не нарушая принцип свободы интернета. Об этом неоднократно говорил президент", — сказал Песков.

Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По данным прокуратуры, после нападения в больницы попали шесть человек, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и нападавший — подросток пытался ранить себя ножом и выпрыгнул из окна.

Ранее на этой неделе в Перми произошло еще одно нападение в школе. По данным следствия, двое подростков, сговорившись, проникли в учебное заведение и "умышленно нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения". В конце концов, они ударили ножами друг друга, но остались живы. Подозреваемые — бывший и нынешний ученики школы 15 и 16 лет — задержаны, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов.