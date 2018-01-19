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Общество

Минтруд рассказал о проекте поддержки переезжающих работать в ДФО

15:0119.01.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд Дальневосточный гектар на Восточном экономическом форуме. Архивное фотоСтенд Дальневосточный гектар на Восточном экономическом форуме. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Проект Минтруда России относительно увеличения размера финансовой поддержки для работодателей-участников программ повышения мобильности трудовых ресурсов в ДФО находится на общественном обсуждении, а в Госдуму внесен проект, направленный на совершенствование механизма мобильности трудовых ресурсов, заявили журналистам в пресс-службе Минтруда, комментируя заявления Минвостокразвития РФ.

Купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В России вырастут субсидии для переехавших в другие регионы работников
В пятницу в Минвостокразвития сообщили, что законопроект, предусматривающий выплату до 1 миллиона рублей россиянам, переезжающим работать на Дальний Восток по программе трудовой мобильности, внесен на рассмотрение в Госдуму.

Миллион — работодателям

В Минтруде отметили, что заявления о внесении в Госдуму законопроекта о выплатах в 1 миллион рублей не соответствуют действительности.

"Минтруд России вынес на общественное обсуждение проект постановления правительства России, в соответствии с которым предлагает увеличить размер финансовой поддержки для работодателей, участвующих в региональных программах повышения мобильности трудовых ресурсов, с 225 тысяч рублей до 1 миллиона рублей из расчета на одного привлекаемого работника. Данный проект разработан в рамках исполнения поручения президента России по повышению эффективности реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", — уточнили в ведомстве.

© РИА Новости / Александр КрыловПерейти в фотобанкВид на город Магадан
© РИА Новости / Александр Крылов
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Вид на город Магадан

Вид на Русский мост из бухты Аякс во Владивостоке. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В программе мобильности трудовых ресурсов лидирует Дальний Восток
В Минтруде отметили, что деньги выделяются работодателям, а не работникам, и напомнили, что в рамках проекта поддержки трудовой мобильности регионам, включенным в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, предоставляется субсидия из федерального бюджета на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Работодателям предоставляется 225 тысяч рублей на одного привлеченного из другого региона работника. Эти средства могут быть направлены на переезд, обустройство на новом месте, оплату жилья и другие аналогичные меры, которые определяются соглашением с каждым конкретным работодателем, участвующим в программе.

По мнению Минтруда, предлагаемое повышение размера финансовой поддержки до 1 миллиона рублей позволит существенно увеличить численность работников, привлекаемых в рамках региональных программ на территорию Дальневосточного федерального округа, создаст условия для привлечения трудоспособного населения в трудонедостаточные территории и закрепления его там на постоянное место жительства.

Совершенствование механизма

"Вместе с тем, в Госдуме России к рассмотрению в первом чтении готовится законопроект, направленный на совершенствование механизма мобильности трудовых ресурсов", — разъяснили в ведомстве.

Центр поддержки получателей дальневосточного гектара в здании Демартамента имущественных и земельных отношений Приморского края в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Законопроектом предлагается создать условия для увеличения численности работодателей, предоставив возможность участия не только компаниям, реализующим инвестиционные проекты, но и тем компаниям, кто реализует различные проекты развития. Это позволит привлекать работников не только на новый проект, но и на развитие действующего производства, если невозможно заместить вакансию за счет привлечения местных трудовых ресурсов.

Законопроектом также предлагается оптимизировать процесс отбора и согласования  региональных программ путем повышения гибкости управления региональной программой и оперативности принятия и реализации решений в части согласования проекта региональной программы, изменения перечня работодателей без дополнительного согласования. Кроме того, планируется отказаться от требования к работодателю не осуществлять сокращение численности или штата работников в период получения и использования финансовой поддержки, сделать более эффективной проверку наличия задолженности у работодателя по уплате страховых взносов – не в момент выдачи ему сертификата, а по итогам года.

Знак процента
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В отдельных случаях по решениям правительства России предлагается предоставить право отдельным организациям привлекать работников из субъектов Российской Федерации,включенных в перечень, поскольку, например, предприятия судостроительного комплекса Приморского края уже сейчас нуждаются в привлечении работников из соседних регионов Дальнего Востока.

По мнению Минтруда России, принятие законопроекта позволит увеличить гибкость и качество управления проектом, расширить возможность участия работодателей, увеличить количество интересных региональных проектов.

Как можно использовать дальневосточный гектар
© РИА Новости, Инфографика
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Как можно использовать дальневосточный гектар

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