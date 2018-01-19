Минтруд рассказал о проекте поддержки переезжающих работать в ДФО

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Проект Минтруда России относительно увеличения размера финансовой поддержки для работодателей-участников программ повышения мобильности трудовых ресурсов в ДФО находится на общественном обсуждении, а в Госдуму внесен проект, направленный на совершенствование механизма мобильности трудовых ресурсов, заявили журналистам в пресс-службе Минтруда, комментируя заявления Минвостокразвития РФ.
Миллион — работодателям
В Минтруде отметили, что заявления о внесении в Госдуму законопроекта о выплатах в 1 миллион рублей не соответствуют действительности.
"Минтруд России вынес на общественное обсуждение проект постановления правительства России, в соответствии с которым предлагает увеличить размер финансовой поддержки для работодателей, участвующих в региональных программах повышения мобильности трудовых ресурсов, с 225 тысяч рублей до 1 миллиона рублей из расчета на одного привлекаемого работника. Данный проект разработан в рамках исполнения поручения президента России по повышению эффективности реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", — уточнили в ведомстве.
По мнению Минтруда, предлагаемое повышение размера финансовой поддержки до 1 миллиона рублей позволит существенно увеличить численность работников, привлекаемых в рамках региональных программ на территорию Дальневосточного федерального округа, создаст условия для привлечения трудоспособного населения в трудонедостаточные территории и закрепления его там на постоянное место жительства.
Совершенствование механизма
"Вместе с тем, в Госдуме России к рассмотрению в первом чтении готовится законопроект, направленный на совершенствование механизма мобильности трудовых ресурсов", — разъяснили в ведомстве.
Законопроектом также предлагается оптимизировать процесс отбора и согласования региональных программ путем повышения гибкости управления региональной программой и оперативности принятия и реализации решений в части согласования проекта региональной программы, изменения перечня работодателей без дополнительного согласования. Кроме того, планируется отказаться от требования к работодателю не осуществлять сокращение численности или штата работников в период получения и использования финансовой поддержки, сделать более эффективной проверку наличия задолженности у работодателя по уплате страховых взносов – не в момент выдачи ему сертификата, а по итогам года.
По мнению Минтруда России, принятие законопроекта позволит увеличить гибкость и качество управления проектом, расширить возможность участия работодателей, увеличить количество интересных региональных проектов.