В Москве открылись более тысячи катков с естественным льдом и лыжные трассы

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Более 1,2 тысячи катков с естественным льдом и около 380 лыжных трасс открылись в Москве, об этом в ходе оперативного совещания доложил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщается в материалах пресс-службы мэрии.

"В Москве залили 1269 катков с естественным льдом. Еще 10 катков планируется открыть на водных объектах – при толщине льда не менее 25 сантиметров и по согласованию со службами МЧС", — говорится в материалах в пятницу.

Уточняется, что с наступлением снежной зимней погоды в столице также были обустроены 382 лыжные трассы общей протяженностью 735 километров и 589 ледяных горок.

Сезон катков открылся в столице 1 ноября. Главный каток страны на ВДНХ открылся 1 декабря. В прошлом году он попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире каток с искусственным ледовым покрытием в 20 тысяч квадратных метров. Как сообщал ранее Бирюков, в индустрии зимнего отдыха Москвы насчитывается 191 каток с искусственным льдом и 1283 катка с естественным.