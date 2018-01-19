ОНФ предложил пересмотреть нормативы по утилизации отходов

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают Минприроды РФ пересмотреть принятые нормативы по утилизации отходов и направили в правительство РФ свои предложения, сообщила пресс-служба ОНФ в пятницу.

В организации считают, что утвержденные нормативы по утилизации отходов на 2018–2020 годы не будут способствовать развитию отрасли обращения с отходами. Эксперты ОНФ полагают, что расширение перечня групп товаров, которые подлежат утилизации после утраты ими своих потребительских свойств, произошло за счет дублирования одноименных групп, а не введения новых. Так, привел в пример координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов, бумагу и картон перерабатывают одинаково вне зависимости от того, к какой группе товаров она относится.

"Это означает, что все группы товаров и упаковки из бумаги и картона должны быть в одной группе, и норматив утилизации по ним должен быть един. Регулятор же раздробил группы по бумагу и картону и ввёл разные нормативы по ним", — цитирует пресс-служба движения слова Миронова.

Он добавил, что теперь у производителей товаров и упаковки появилась лазейка – они будут отчитываться по той группе, где наименьший норматив. Например, пояснил он, производитель продукции в картонной упаковке сможет платить экологический сбор в соответствии с нормативами другой группы товаров — "Тара, упаковка бумажная и картонная прочая", имеющей нормативы более низкие.

"Получается, что экологический сбор опять не будет собран в тех масштабах, которые заложены в бюджете, и нам не стоит рассчитывать на развитие инфраструктуры по раздельному сбору, обработке и утилизации отходов, так как денег на это не будет – они останутся в карманах производителей товаров и упаковки, а наши граждане столкнутся с ростом свалок" — сказал Миронов.

В связи с этим, добавил Миронов, ОНФ направили в правительство РФ свои предложения по пересмотру нормативов, а Минприроды РФ призывают пересмотреть принятые нормативы.