В "Трезвой России" отметили снижение возраста потребителей алкоголя

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Возраст потребления алкоголя в России за 10 лет заметно снизился, сказал руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев на пресс-конференции.

"Мы видим, что возраст потребления алкоголя за 10 лет пошел фантастически вниз, это и девять, и восемь лет… Мы понимаем, что ситуация давным-давно вышла за рамки так называемой определенной культуры", — сказал Хамзаев.

Он отметил, что трудоспособное население очень много пьет, что приводит к высокой смертности, особенно среди мужчин.

"У нас на трудовую часть населения приходится самый фантастический удар… алкоголь в год в России до 600 тысяч граждан убивает", — добавил Хамзаев.

Ранее Хамзаев сообщил РИА Новости, что "Трезвая Россия" разработала макеты иллюстраций о вреде употребления спиртного, которые планируется представить Минздраву РФ и Росалкогольрегулированию для размещения на алкогольной продукции. По мнению общественников, изображения должны занимать не менее 70% лицевой части бутылки.