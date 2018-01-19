С улиц Москвы за сутки вывезли около 350 тысяч кубометров снега

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Около 350 тысяч кубометров снега вывезли на снегосплавные пункты в Москве за сутки, коммунальные службы продолжают работы по уборке города после двухдневного снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, за сутки с улиц Москвы на снегосплавные пункты вывезено около 350 тысяч кубометров снега.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем коммунальных служб находится очистка кровель и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи.
Как ранее сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос", в столице за день четверга и ночь пятницы выпала треть месячной нормы осадков. В четверг высота выпавшего снежного покрова составила 12 сантиметров.