С улиц Москвы за сутки вывезли около 350 тысяч кубометров снега

Снегоуборочная техника коммунальных служб Москвы во время ликвидации последствий сильного снегопада на Манежной площади возле Могилы Неизвестного Солдата. 18 января 2018

Снегоуборочная техника коммунальных служб Москвы во время ликвидации последствий сильного снегопада на Манежной площади возле Могилы Неизвестного Солдата. 18 января 2018

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Около 350 тысяч кубометров снега вывезли на снегосплавные пункты в Москве за сутки, коммунальные службы продолжают работы по уборке города после двухдневного снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Все службы города работают в усиленном режиме, в уборке задействовано порядка 10 тысяч единиц специализированной техники", — сказал Бирюков.

По его словам, за сутки с улиц Москвы на снегосплавные пункты вывезено около 350 тысяч кубометров снега.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем коммунальных служб находится очистка кровель и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи.

Как ранее сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос", в столице за день четверга и ночь пятницы выпала треть месячной нормы осадков. В четверг высота выпавшего снежного покрова составила 12 сантиметров.

Прогноз погоды на ria.ru >>