В парламенте призвали к жесткой фильтрации групп "колумбайнеров"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В соцсетях необходимо ввести жесткую фильтрацию групп "колумбайнеров", заявил депутат Госдумы Игорь Сапко, выступая на пленарном заседании.
По его словам, очень важно открыто и доказательно говорить о таящихся в Сети опасностях.
Он также подчеркнул, что подросткам нужно прививать культуру общения в интернете.
- "Колумбайнерами" называют себя подражатели американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые устроили стрельбу в школе "Колумбайн" (штат Колорадо) 20 апреля 1999 года, жертвами тогда стали 13 человек.
Блокировка групп
"Их количество крайне ограничено. Сейчас ведется мониторинг сети, причем вместе с администрациями социальных сетей, потому что они также не хотят иметь у себя подобного рода группы", — отметил замглавы ведомства Алексей Волин.
В Роскомнадзоре рассказали, что во "ВКонтакте" уже удалена запрещенная информация в трех группах. В них публиковались данные о возможных способах и средствах самоубийства.
При этом советник президента по интернету Герман Клименко подчеркнул, что "резкие действия в соцсетях" не решат проблему.
"Без понимания причин резкими действиями можно только создать видимость решения проблемы и упрятать ее в дальний информационный чулан. Необходимо серьезное исследование причин происходящих событий и выработка не пожарных мер, а серьезных планов", — считает он.
ЧП в Перми и Улан-Удэ
В пятницу в Улан-Удэ ученик девятого класса напал с топором на семиклассников. Пострадали семь человек, в том числе сам подросток, который пытался покончить с собой. Две девочки находятся в тяжелом состоянии.
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