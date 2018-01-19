МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Общество в эпоху цифровых технологий живет "со снятой кожей", поэтому резких движений, в том числе в сфере соцсетей, быть не должно, заявил советник президента РФ по интернету Герман Клименко, рассуждая о возможных мерах по предотвращению трагедий, подобных тем, что произошли в школах Улан-Удэ и Перми.

Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, при ЧП в школе пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".

"Была когда-то фраза, объясняющая повышенную чувствительность человека — он живет со снятой кожей. Современное общество благодаря бурному развитию "цифры" в информационном смысле живет примерно так же", — сказал Клименко РИА Новости.

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По его словам, "реакция на происходящие трагедии моментальная и болезненная". Клименко считает, что достаточно вспомнить информационную волну группы в соцсетях, склоняющие детей к суицидам. "Дело дошло до ГД и принятия поправок к законам о суициде. Но решилась ли проблема?… Социальные сети требуют реакции государства, и желательно мгновенной. Но относятся ли происходящие инциденты в школах к проблемам, решение которых лежит на поверхности? Уверен, что нет", — продолжил собеседник агентства.

"Без понимания причин резкими действиями можно только создать видимость решения проблемы и упрятать ее в дальний информационный чулан. Необходимо серьезное исследование причин происходящих событий и выработка не пожарных мер, а серьезных планов", — подчеркнул Клименко.

Ранее в понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны, находятся в городской клинической больнице. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Среди подписок в соцсети "ВКонтакте" инициатора драки есть несколько групп, посвященных массовому убийству в американской школе в апреле 1999 года. Тогда в школе "Колумбайн" в Колорадо двое учеников старших классов в результате спланированного нападения застрелили 13 человек и ранили еще более двух десятков. После этого нападавшие покончили с собой.

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