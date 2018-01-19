СК проводит проверку после гибели на Ставрополье журавлей

НАЛЬЧИК, 19 янв – РИА Новости. Следственные органы Ставропольского края проводят проверку по факту массовой гибели журавлей в Александровском районе, которые отравились азотными удобрениями, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.
По данным лабораторного исследования, причиной гибели журавлей стало отравление азотными удобрениями.
"Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление размера ущерба государству и всех обстоятельств произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проведения всех необходимых проверочных действий", — отмечает ведомство.