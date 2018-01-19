СК проводит проверку после гибели на Ставрополье журавлей

НАЛЬЧИК, 19 янв – РИА Новости. Следственные органы Ставропольского края проводят проверку по факту массовой гибели журавлей в Александровском районе, которые отравились азотными удобрениями, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.

"По предварительным данным, 20 декабря 2017 года государственный инспектор охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира обнаружил вдоль береговой линии озера Соленого в Александровском районе более 200 погибших журавлей", — говорится в сообщении.

По данным лабораторного исследования, причиной гибели журавлей стало отравление азотными удобрениями.

"Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление размера ущерба государству и всех обстоятельств произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проведения всех необходимых проверочных действий", — отмечает ведомство.