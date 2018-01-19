Проект о льготах по взносам в ПФР для аниматоров одобрили в первом чтении

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Законопроект, согласно которому будет установлен льготный тариф страхового взноса в Пенсионный фонд для организаций, производящих и реализующих произведенную ими анимационную аудиовизуальную продукцию, одобрен в первом чтении Госдумой на пленарном заседании в пятницу.

Законопроектом предлагается установить на 2018 – 2023 годы льготный тариф страхового взноса в Пенсионный фонд РФ в размере 8% для российских организаций, осуществляющих производство и реализацию произведенной ими аудиовизуальной анимационной продукции.

В пояснительной записке к документу отмечается, что это позволит таким организациям снижать себестоимость своей продукции, привлекать высококвалифицированных специалистов из смежных областей, в том числе из отрасли информационных технологий, а также будет способствовать развитию российской анимационной отрасли.

Законопроект был рассмотрен и одобрен 23 ноября на заседании правительства РФ.