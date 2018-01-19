Сталкивавшиеся с насилием дети склонны проявлять агрессию, считает эксперт

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Дети, проявляющие агрессию, как это произошло на этой неделе в школах в Перми и Бурятии, сами встречали насилие раньше — в семье, видеоиграх или СМИ, считает врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Виталина Бурова.

"Я здесь вижу несколько факторов. Те школьники, которые совершают насилие в школе, — это, в первую очередь, дети, которые это насилие встречали раньше, как правило, в семье. Второй момент — это видеоигры с насилием. Третий момент — это масс-медиа, где также можно увидеть сцены насилия", — сказала РИА Новости Бурова.

Она пояснила, что насилие применяют те, кто этому где-то уже был свидетелем, участником или жертвой. Человек, который не подвергался насилию или не был свидетелем насилия дома, вряд ли будет подвергать насилию других людей, считает эксперт.

"Дети как губки впитывают всё из окружающего микро и макро социума. Ничего нового они придумать не могут. Дети ведут себя по отношению к другим людям так, как к ним ведут себя в семье или как ведут себя взрослые, родственники между собой. Дети повторяют то, что видят вокруг", — сказала она.

Два резонансных случая произошли на этой неделе в школах в Перми и Улан-Удэ. Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По данным прокуратуры, после нападения в больницы попали шесть человек, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и нападавший — подросток пытался ранить себя ножом и выпрыгнул из окна.

В понедельник в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Читайте подробности о нападении на школу в Бурятии в онлайн-репортаже РИА Новости >>