Госдума одобрила в первом чтении проект о контрактном производстве лекарств

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий государственную регистрацию лекарств с различными торговыми наименованиями, если они при этом произведены на одной производственной площадке и имеют одинаковые международные непатентованные наименования (МНН).

В пояснительной записке к документу говорится, что принятие предлагаемых законопроектом изменений позволит сократить сроки доступа лекарственных препаратов на российский рынок, а также будет способствовать развитию контрактного производства лекарственных препаратов, позволив российским фармацевтическим производителям выпускать лекарственные препараты других производителей, помимо своей продукции.

По мнению разработчиков, развитие контрактного производства создаст условия для роста экспорта лекарственных препаратов из РФ.

Также законопроект наделяет Минздрав и его территориальные органы возможностью приостанавливать применение лекарственных препаратов при наличии сведений о несоответствии производителя требованиям правил надлежащей производственной практики.