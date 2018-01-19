В Ленобласти предложили узаконить возможность оплаты парковки в кредит

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров намерен предложить Министерству транспорта РФ рассмотреть возможность законодательного закрепления возможность оплатить услуги парковки и платных автодорог в кредит или в долг по принципу обещанного платежа, сообщили РИА Новости в аппарате депутата.

По мнению депутата, в настоящее время система оплаты услуг парковки существенно отстает от современных технологий.

"Оплата таких дорожных сборов напоминает не 21 век, а расцвет средневековья: проезд или парковка возможны только при положительном балансе или оплатой исключительно наличными. Между тем, подавляющее количество горожан постепенно отказываются от использования наличных средств ввиду развития интернет-банкинга. И в случае, если у гражданина нет возможности произвести оперативный перевод денег со счета на счет, оплатить мобильную связь или снять наличность из банкомата, то он не может ни припарковать автомобиль, ни проехать по платному участку шоссе, даже если он имеет абонемент или транспондер", — говорится в тексте обращения Петрова, который есть в распоряжении РИА Новости.

Таким образом, по словам депутата, воспользоваться этими услугами без проблем или серьезного штрафа невозможно.

"Прошу вас, изучив доводы в данном обращении, рассмотреть целесообразность законодательного закрепления возможности оплаты населением услуг платной парковки и платных автодорог в кредит или "в долг", по принципу "обещанного платежа", успешно применяемого в иных сферах", — отмечается в обращении.