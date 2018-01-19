Минприроды не приняло решение о нахождении в Красной книге 16 спорных видов

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Минприроды России пока не приняло решение о включении в Красную книгу или исключению из неё 16 спорных видов животных, заявил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды природоохранного ведомства Андрей Колодкин.

Глава Минприроды России Сергей Донской в конце декабря утвердил новую редакцию Красной книги. В список вошли виды животного мира, которые при обсуждении экспертами на заседаниях соответствующей комиссии по редким видам получили практически единогласную оценку.

"В список входят гималайский медведь, северный олень, подвиды благородного оленя и серны, сибирский горный козел, серый гусь, другие виды — всего 16 видов", – сказал Колодкин в интервью РИА Новости.

Как уточнили в Минприроды, список спорных видов выглядит таким образом: гималайский медведь, северный олень, благородный олень, кавказская серна, сибирский горный козел, косатка, серый гусь, лесной гуменник, восточный тундровый гуменник, таёжный гуменник, серая утка, касатка, большой веретенник, восточносибирский малый веретенник, анадырский малый веретенник, обыкновенная горлица.

В то же время в новую редакцию Красной книги внесены виды млекопитающих первой категории статуса редкости: русская выхухоль, красный волк, кавказский камышовый кот, амурский тигр, дальневосточный и переднеазиатский леопард, снежный барс (ирбис), балтийская популяция серого тюленя.

Также туда попали лошадь Пржевальского, сахалинская кабарга, алтае-саянская популяция северного оленя, зубр, дзерен, сайгак, амурский горал, алтайский горный баран, балтийский подвид морской свиньи, высоколобый бутылконос, охотоморские популяции серого и гренландского кита, японский гладкий кит, северный синий кит и другие виды.

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