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Общество

На подмосковном полигоне "Кучино" газ будут перерабатывать в электроэнергию

11:5419.01.2018
(обновлено: 11:55 19.01.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРосприроднадзор проверит Минэкологии Подмосковья из-за полигона Кучино. Архивное фотоРосприроднадзор проверит Минэкологии Подмосковья из-за полигона Кучино. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Систему по переработке свалочного газа в электроэнергию планируется создать на полигоне твердых бытовых отходов "Кучино" в подмосковной Балашихе, сообщает в пятницу региональный главк МЧС РФ.

Мусор на полигоне твердых бытовых отходов Кучино в Балашихе Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Подмосковный полигон "Кучино" накроют спецматериалом от дурного запаха
"В марте со стартом основных работ по рекультивации систему расширят до 112 скважин. Тогда же будет налажена система по переработке собранного газа в электроэнергию", — говорится в сообщении.

В ходе прямой линии 15 июня к президенту России Владимиру Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с "Кучино". Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Во исполнение поручения президента власти Московской области решили незамедлительно закрыть "Кучино". Губернатор поручил выделить средства на рекультивацию полигона в 2018–2019 годах.

На полигоне Кучино установили факельную установку для утилизации отходов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На свалке "Кучино" зафиксировали превышение нормы концентрации сероводорода
В начале декабря жители столицы вновь стали жаловаться на неприятные запахи. В министерстве экологии и природопользования Московской области отрицали причастность полигона к распространению этих запахов. Эксперты ссылались на данные Росгидромета. По ним, 6 декабря направление ветра в районе полигона было "от Москвы" — юго-западное, 7 и 8 декабря — южное, 9 декабря — юго-западное, 12-14 декабря ветер был северо-западный, от полигона "Кучино". Однако с учетом расстояния запахи не могли ощущаться в центре и на севере столицы.

Позже ход работ на полигоне "Кучино" лично проконтролировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Осмотрев систему откачки свалочного газа и высокотемпературный факел, глава региона провел совещание, на котором представители минэкологии Московской области, сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, Росгидромета и других ведомств еще раз обсудили причины неприятных запахов на юго-востоке столицы, а также в Балашихе, Реутове и Люберцах.

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