МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении пониженного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для российских производителей мультфильмов.

Документ, внесенный правительством РФ, устанавливает на 2018–2023 годы общий тариф в размере 14% для российских организаций, занимающихся производством и реализацией анимационной аудиовизуальной продукции. Аналогичный тариф сейчас установлен для российских организаций, работающих в области информационных технологий.

Таким образом, тариф взносов на обязательное пенсионное страхование для российских производителей мультфильмов составит 8%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2%, на обязательное медицинское страхование – 4%.

Действующие тарифы страховых взносов значительно увеличивают себестоимость анимационной продукции, что приводит к нерентабельности производства российских мультфильмов и существенно снижает инвестиционный потенциал отрасли, считает правительство. При этом с учетом длительного срока производства анимационных фильмов (от двух до пяти лет) инвестиции в этот сектор практически отсутствуют.

Реализация законопроекта позволит организациям индустрии анимационного кино снизить себестоимость своей продукции, а также привлекать высококвалифицированных специалистов из смежных областей, в частности, из отрасли IT-технологий. А выпадающие доходы государственных внебюджетных фондов в связи с предоставляемой льготой планируется компенсировать из федерального бюджета. По оценке правительства, объем бюджетных трансфертов на эти цели не превысит 300 миллионов рублей в год.