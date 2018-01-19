Посетители рождественского фестиваля в Москве купили 125 тысяч пряников

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Гости новогоднего фестиваля "Путешествие в Рождество" купили 125 тысяч пряников и выпили 215 тысяч литров рождественского напитка, сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в пятницу.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходил в Москве с 22 декабря по 14 января на более чем 83 площадках. Для гостей были подготовлены ледовые балеты, выступления уличных театров, концерты, мастер-классы, традиционные зимние забавы и световые инсталляции.

"Гости приобрели 125 тысяч пряников и выпили 215 тысяч литров рождественского напитка. Это одни из самых популярных товаров. Всего свою продукцию на фестивале представили 16 стран и 42 региона России. Сто московских ресторанов подготовили специальное новогоднее меню", – цитирует Немерюка оргкомитет цикла уличный городских мероприятий "Московские сезоны".

Кроме этого, как напомнил глава ведомства, в этом году Москву украсили 2 тысячи километров гирлянд и 2,64 тысячи световых конструкций, а 1,8 тысячи зданий и сооружений, включая мосты и памятники, каждый вечер подсвечивались архитектурной подсветкой. Также к Новому году установили 1,1 тысячи живых и искусственных елей, а Кузнецкий Мост украсили дизайнерские елки от 12 модельеров.

"На центральных площадках разместились светодиодные арочные конструкции, выполненные в театральной стилистике. Самая большая из них – арка на Тверской площади, ее ширина – 70 метров, а высота – 20 метров", – добавил Немерюк.