ХАБАРОВСК, 19 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Якутии после того, как 89-летняя женщина в инвалидной коляске на смогла попасть в здание аэропорта и находилась на улице в 40-градусный мороз, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

Следователи рассказали, что 9 января 2018 года 89-летняя женщина, передвигающаяся на инвалидной коляске, прибыла в республиканский аэропорт из города Иркутска рейсом авиакомпании "Ангара". По предварительным данным, несмотря на оплату дополнительного обслуживания во время перелета, которое включает высаживание из самолета с помощью специального лифта и доставку в зал прилета, женщина смогла покинуть судно только с помощью других пассажиров, однако попасть в здание аэропорта не смогла. Ей пришлось подождать на улице в 40-градусный мороз, что причинило вред ее здоровью. Дочь пострадавшей 18 января обратилась с заявлением в следственное управление на транспорте.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Для установления степени вреда здоровью потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза", — говорится в сообщении.