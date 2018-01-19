Яровая выступила за повторную проверку работы тревожных кнопок в школах

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая считает необходимым провести повторный мониторинг и поверку работы тревожных кнопок в российских школах после недавних нападений.

По словам депутата, ранее по поручению председателя правительства Дмитрий Медведева все школы были обязаны обеспечить установку тревожных кнопок.

"Я напомню, что несколько лет назад мы осуществляли мониторинг и проверку того, как реагируют те или иные учебные заведения в случае, если включается данная тревожная кнопка. Разработаны были регламенты оперативного реагирования. Думается, что сегодня надлежит повторно сделать оценку того, насколько школы выполнили эти требования и насколько оперативно пользуются теми современными возможностями связи с МЧС, с уполномоченными органами полиции на территории, чтобы пресекать саму вероятность совершения противоправных действий в отношении детей", — заявила журналистам Яровая.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Кадры с места нападения на учеников школы в Улан-Удэ

Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По данным прокуратуры, после нападения в больницы попали шесть человек, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и нападавший — подросток пытался ранить себя ножом и выпрыгнул из окна.

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Ранее на этой неделе в Перми произошло еще одно нападение в школе. По данным следствия, двое подростков, сговорившись, проникли в учебное заведение и "умышленно нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения". В конце концов, они ударили ножами друг друга, но остались живы. Подозреваемые — бывший и нынешний ученики школы 15 и 16 лет — задержаны, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов.