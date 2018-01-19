Яровая выступила за повторную проверку работы тревожных кнопок в школах

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая считает необходимым провести повторный мониторинг и поверку работы тревожных кнопок в российских школах после недавних нападений.
"Я напомню, что несколько лет назад мы осуществляли мониторинг и проверку того, как реагируют те или иные учебные заведения в случае, если включается данная тревожная кнопка. Разработаны были регламенты оперативного реагирования. Думается, что сегодня надлежит повторно сделать оценку того, насколько школы выполнили эти требования и насколько оперативно пользуются теми современными возможностями связи с МЧС, с уполномоченными органами полиции на территории, чтобы пресекать саму вероятность совершения противоправных действий в отношении детей", — заявила журналистам Яровая.
Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По данным прокуратуры, после нападения в больницы попали шесть человек, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и нападавший — подросток пытался ранить себя ножом и выпрыгнул из окна.