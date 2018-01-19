В Москве студенты смогут бесплатно сходить на каток в 16 парках 25 января

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Студенты смогут бесплатно посетить катки в 16 парках столицы 25 января, предъявив студенческий билет и документ, удостоверяющий личность, сообщает официальный портал мэра Москвы.

"В Татьянин день, 25 января, вход на катки в 16 парках Департамента культуры города Москвы для студентов и посетительниц по имени Татьяна будет бесплатным. В акции участвуют Парк Горького, сад имени Баумана, сад "Эрмитаж", Измайловский парк и другие зоны отдыха. Чтобы бесплатно попасть на ледовую площадку, на входе учащимся вузов нужно будет предъявить студенческий билет очной формы обучения, а Татьянам — паспорт или другой документ, удостоверяющий личность", — говорится в сообщении.

Кроме того, в честь Дня студента некоторые парки подготовили развлекательную программу на ледовых площадках.

Татьянин день считается главным праздником студентов и отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета. Этот день совпал с церковным православным праздником, посвященным великомученице Татьяне, которая является покровительницей студентов.