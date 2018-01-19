МГЛУ и Пхеньянский университет заключили соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) и Пхеньянский университет иностранных языков (ПУИЯ) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования, говорится в сообщении российской дипмиссии в КНДР в Facebook.

С российской стороны подпись под документом поставила исполняющая обязанности ректора МГЛУ Ирина Краева, с корейской — ректор ПУИЯ Пак Чон Чжин.

"Соглашением предусматривается обмен преподавателями и студентами, проведение совместных научно-практических конференций, взаимодействие в области методологии преподавания и изучения иностранных языков", — сообщили в посольстве.

В дипмиссии РФ надеются, что "ведущим лингвистическим вузам России и КНДР удастся наладить продуктивное и взаимовыгодное партнерство, внести свой вклад в благое дело укрепления гуманитарного сотрудничества между нашими странами".