МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвердил программу по оказанию содействия добровольному переселению в Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением согласовывается проект подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2018–2020 годы", — говорится в справке к документу.

Программа предусматривает переселение в регион высококвалифицированных специалистов и квалифицированных рабочих по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда.

Отмечается, что реализация программы позволит привлечь в Кировскую область в 2018–2020 годах 375 соотечественников.