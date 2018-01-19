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Общество

В Приморье провели съемки амурского тигра для нового сериала Netflix

05:3219.01.2018
(обновлено: 05:33 19.01.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкАмурский тигр. Архивное фотоАмурский тигр. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек — РИА Новости. Британские операторы сняли амурского тигра в Сихотэ-Алинском заповеднике для первой серии сериала компании Netflix о лесах планеты, сообщает пресс-служба ФГБУ "Сихотэ-Алинский государственный заповедник".

Леопард. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Балашов
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"Три зимних сезона провели в Сихотэ-Алинском заповеднике британские операторы, выполняя съемки амурского тигра в дикой природе по заказу известной американской компании Netflix. Сюжет о Сихотэ-Алине и амурском тигре послужит началом восьмисерийного сериала "Наша планета", цель которого показать разнообразие лесов планеты и рассказать о важности их сохранения. Тигр здесь играет главную роль как символ уссурийской тайги и венец пищевой пирамиды уникальной экологической системы, нарушение целостности которой может привести к катастрофе", — говорится в сообщении.

Работы по съемкам российского сюжета для документального фильма завершены. Операторы Джеф Вилсон и Саймон Ниблет в этом году снимали заснеженные заповедные ландшафты. По словам Джефа Вилсона, операторам было важно получить кадры с тигром в естественной среде.

Леопард. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Балашов
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"Риск был оправдан — те кадры, которые удалось получить – уникальны. В мире не так много материала высокого качества с амурским тигром в естественной среде, и мы гордимся тем, что удалось сделать", — рассказал Вилсон.

Кроме России съемки проводились в США, Индии, Эфиопии, Мадагаскаре и других уникальных местах планеты. Ожидается, что новый сериал должны посмотреть не менее 1,2 миллиарда зрителей. Премьера планируется на апрель 2019 года.

Ранее сообщалось, что съемочная группа компании Off The Fence из Великобритании проводила в Приморском сафари-парке съемки для документального фильма для National Geografic о животных России, звери парка в нем станут "актерами".

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