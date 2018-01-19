В Приморье провели съемки амурского тигра для нового сериала Netflix

ВЛАДИВОСТОК, 19 дек — РИА Новости. Британские операторы сняли амурского тигра в Сихотэ-Алинском заповеднике для первой серии сериала компании Netflix о лесах планеты, сообщает пресс-служба ФГБУ "Сихотэ-Алинский государственный заповедник".
Работы по съемкам российского сюжета для документального фильма завершены. Операторы Джеф Вилсон и Саймон Ниблет в этом году снимали заснеженные заповедные ландшафты. По словам Джефа Вилсона, операторам было важно получить кадры с тигром в естественной среде.
Кроме России съемки проводились в США, Индии, Эфиопии, Мадагаскаре и других уникальных местах планеты. Ожидается, что новый сериал должны посмотреть не менее 1,2 миллиарда зрителей. Премьера планируется на апрель 2019 года.
Ранее сообщалось, что съемочная группа компании Off The Fence из Великобритании проводила в Приморском сафари-парке съемки для документального фильма для National Geografic о животных России, звери парка в нем станут "актерами".