"Трезвая Россия" подготовила иллюстрации о вреде спиртного

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Общественная организация "Трезвая Россия" разработала макеты иллюстраций о вреде употребления спиртного, которые планируется представить Минздраву РФ и Росалкогольрегулированию для размещения на алкогольной продукции, по мнению общественников, изображения должны занимать не менее 70% лицевой части бутылки, сообщил РИА Новости руководитель проекта Султан Хамзаев.

Ранее стало известно, что Минздрав изучит идею размещения на алкогольной продукции иллюстраций, предупреждающих о вреде ее чрезмерного употребления. С этой идеей в Минздрав обратилось руководство федерального проекта "Трезвая Россия". По словам автора обращения Хамзаева, помимо текстовой информации на упаковке необходимо разместить иллюстрации, например, фотографии пораженных алкоголем органов.

"У нас уже есть разработанные макеты… Мы хотим с этими макетами обратиться в Минздрав и в Росалкогольрегулирование, также хотим провести в регионах общественные слушания, чтобы понять, насколько это актуально, важно и как это можно было бы правильно реализовать в наших современных российских реалиях", — сказал Хамзаев.

По его словам, инициатива прежде всего нацелена на молодежь: правдивые иллюстрации о вреде алкоголя должны стать для них "моментальной адресной рекламой". Изображения должны занимать не менее 70% лицевой части бутылки, полагает Хамзаев.

"Например, бутылка из-под водки: мы хотим, чтобы лицевая часть на 70% была закрыта вот этой социальной информацией. Должно быть обязательно написано, что алкоголь убивает, как на сигаретах сегодня написано, что курение убивает, обязательно должно быть написано "опасно для жизни и здоровья", и должна быть картинка-демотиватор с точки зрения именно поражающих эффектов для органов: это мозг, сердце и печень — три основных органа, по которым наносит удар алкоголь", — заявил РИА Новости общественник.

Хамзаев отметил, что инициатива "Трезвой России" уже нашла отклик у россиян. "За две недели к нам пришло порядка 2,5 тысячи обращений от граждан, в которых они поддерживают эту инициативу, хотя никакие опросы мы не делали. Просто люди нам пишут, что тема правильная", — заключил собеседник агентства.