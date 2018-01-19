"Трезвая Россия" подготовила иллюстрации о вреде спиртного

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Общественная организация "Трезвая Россия" разработала макеты иллюстраций о вреде употребления спиртного, которые планируется представить Минздраву РФ и Росалкогольрегулированию для размещения на алкогольной продукции, по мнению общественников, изображения должны занимать не менее 70% лицевой части бутылки, сообщил РИА Новости руководитель проекта Султан Хамзаев.
"У нас уже есть разработанные макеты… Мы хотим с этими макетами обратиться в Минздрав и в Росалкогольрегулирование, также хотим провести в регионах общественные слушания, чтобы понять, насколько это актуально, важно и как это можно было бы правильно реализовать в наших современных российских реалиях", — сказал Хамзаев.
По его словам, инициатива прежде всего нацелена на молодежь: правдивые иллюстрации о вреде алкоголя должны стать для них "моментальной адресной рекламой". Изображения должны занимать не менее 70% лицевой части бутылки, полагает Хамзаев.
Хамзаев отметил, что инициатива "Трезвой России" уже нашла отклик у россиян. "За две недели к нам пришло порядка 2,5 тысячи обращений от граждан, в которых они поддерживают эту инициативу, хотя никакие опросы мы не делали. Просто люди нам пишут, что тема правильная", — заключил собеседник агентства.