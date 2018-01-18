Жительница Чечни, о пропаже которой сообщили СМИ, находится дома

ГРОЗНЫЙ, 18 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев заявил, что жительница республики Амина Автурханова, об исчезновении которой сообщили СМИ, находится в доме своей матери в селении Верхний Наур.

В среду "Новая газета" сообщила, что жительница республики Амина Автурханова не выходит на связь с родными девять дней. По данным газеты, она добивалась расследования исчезновения мужа Зелимхана Джабаева. Его фамилия фигурировала в списке пропавших в январе прошлого года жителей Чечни, опубликованном "Новой газетой". Позднее издание сообщило, что Автурханова находится в Старопромысловском РОВД Грозного.

"Жительница Чечни Амина Автурханова, об исчезновении которой заявляли некоторые СМИ и правозащитники, находится у себя дома и у нее все в порядке. Факты незаконного задержания или каких-либо других противоправных действий со стороны сотрудников полиции в отношении Автурхановой не подтвердились", — сказал Нухажиев, чьи слова приводит его пресс-служба.

Омбудсмен Чечни добавил, что к месту проживания женщины выезжал его представитель, который убедился лично, что "Амина находится в кругу своей семьи и недоумевает, откуда появилась информация о ее исчезновении".

При этом Нухажиев, ссылаясь на слова Автурхановой, сообщил, что она была вызвана неделю назад в райотдел полиции по Надтеречному району для дачи показаний по делу пропавшего мужа, но сразу вернулась домой.

Пресс-служба в качестве подтверждения приложила к сообщению фото женщины, сделанное сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека в Чечне и ее матерью.