Эксперт: частные инвестиции можно привлечь в образование, используя ГЧП

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Привлечение частных инвестиций в образовательный сектор возможно за счет заключения концессионных соглашений между бизнесом и региональными властями и внедрения практики государственно-частного партнерства, сообщил РИА Новости президент АО "УК "Просвещение" Владимир Узун по итогам дискуссии "Тренды образования: вызовы, ожидания, реальность", проходившей на Гайдаровском форуме в Москве.

"Первый шаг возможен в два этапа: соглашение о концессиях и государственно-частном партнерстве бизнеса и региональных властей. Главы регионов к этому готовы. Стоит хотя бы с этого начать, чтобы мы могли инвестировать в строительство школ, передачу их на баланс региона, а дальше делать так, чтобы регионы могли в течение десяти лет вернуть эти средства инвестору", — добавил Узун.

Он добавил, что в России есть готовые инфраструктурные проекты в сфере образования, к которым нужно применять механизмы государственно-частного партнерства, которые успешны в других отраслях экономики.

"Я уверен, что привлечь частные инвестиции в образование можно, вопрос в том, как это сделать. Если в результате осуществления бюджетного маневра образование сможет получать свыше 800 миллиардов рублей в год, то очевидно, что дополнительно к бюджетным деньгам можно привлечь еще более 1,5 триллиона рублей частных и региональных инвестиций ежегодно", — сказал Узун.

Говоря о тенденциях в современном образовании, он отметил, что на сегодняшний день происходит смена приоритетов, когда дошкольное образование становится не менее важным, чем университетское.

"Начинать нужно с дошкольного образования. Мы говорим, что сейчас требуется работа в команде, инициативность, проектное мышление — это закладывается в дошкольном возрасте. И если вы это упустите в детстве, то потом вы не компенсируете это ни на каком уровне", — сказал глава "Просвещения".

Он добавил, что одним из аспектов реформирования современной школы должна стать подготовка инфраструктуры для применения новых интерактивных технологий обучения.

"Нужно создать условия для работы наших учителей, и в это надо вкладываться немедленно, это ключевая цель для инвестиций. Мы инвестируем порядка 20-22 миллиардов рублей в год в учебные пособия, в оборудование, в строительство школ, а могли бы инвестировать только в школьную инфраструктуру до 100 миллиардов рублей ежегодно. Мы хотим привлечь большой бизнес для инвестиций в инфраструктуру, и это будут совсем другие деньги", — заключил Узун.

Вопрос участия бизнеса в образовательном секторе необходимо регулировать на законодательном уровне, заключил эксперт.