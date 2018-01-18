РЭЦ и РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве

Гайдаровский форум в 2018 году (149)

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) и Институт отраслевого менеджмента Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (ИОМ РАНХиГС) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования, сообщает РЭЦ в четверг.

"В рамках Гайдаровского форума глава группы компаний РЭЦ Петр Фрадков и ректор РАНХиГС Владимир Мау подписали соглашение о сотрудничестве и дополнительное соглашение к нему, целью которого является развитие высшего и дополнительного профессионального образования в сфере внешнеторговой деятельности", — говорится в сообщении.

Совместная образовательная программа РЭЦ и института позволит представителям органов исполнительной власти и государственным ведомствам, курирующим развитие внешнеэкономической деятельности, получить доступ к системной образовательной и информационной поддержке в сфере ведения экспортной деятельности.

"Сегодня мы открываем новый перспективный формат — благодаря сотрудничеству Российской академии народного хозяйства и государственной службы и Школы экспорта РЭЦ — уполномоченного оператора образовательных программ РЭЦ, мы сможем обучать федеральных и муниципальных государственных служащих нашей страны", — отметил глава группы РЭЦ Петр Фрадков.

"Фактически совместная программа школы экспорта РЭЦ и ИОМ РАНХиГС будет способствовать установлению живого, рабочего контакта между бизнесом и представителями органов государственной власти", — добавил он.

РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.

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