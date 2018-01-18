Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Владимир Путин в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда прибыл в Петербург и возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище к монументу Родина-мать.
У монумента к главе государства подошел пенсионер Евгений Щербаков. Он сообщил, что их отцы вместе воевали на Невском пятачке. Пенсионер договорился с президентом о личной встрече, чтобы рассказать ему о тех событиях, а также показать фотографии.
Попадает "прямо в сердце"
Кроме того, президент поучаствовал в других памятных мероприятиях. Ему показали фильм "Рубеж" про прорыв блокады. В картине, как рассказал продюсер Джаник Файзиев, средствами и языком молодого поколения рассказывается о тех событиях.
Вскоре герой понимает, что как только он берется за какой-то предмет, найденный на раскопках, он переносится в прошлое и оказывается на трагически известном Невском пятачке – плацдарме на берегу Невы, где проходили бои за Ленинград.
Путин отметил, что фильм благодаря усилиям его создателей смотрится на одном дыхании.
"Вот такой способ выразить какую-то идею с помощью перемещения во времени, он используется далеко не в первый раз, и в мировой литературе неоднократно использовался, и в кинематографе, в том числе и в нашем, и в новейшее время. Вопрос не в самом этом способе, а вопрос, как это сделано. На мой взгляд, это сделано очень талантливо, выразительно, доходчиво", — сказал Путин.
По словам президента, такие работы представляют большую ценность, а то, что хотели сказать создатели картины о героическом прорыве блокады попадает "прямо в сердце".
"Спасибо за сохранение памяти"
Командир поискового отряда "Шлиссельбург" Дмитрий Поштаренко провел президенту подробную экскурсию, подробно останавливаясь практически на многих героях тех событий.
Кроме того, глава государства посмотрел видеотрансляцию, которая демонстрировала воздушные бои.
После этого Путин сфотографировался со всеми участниками поискового отряда, благодаря которым удалось создать экспозицию.
Поштаренко рассказал главе государства, как он в детстве увидел, как доставали немецкий корабль со дна Невы, а потом попросился на его реконструкцию.
Путин после осмотра экспозиции расписался в книге почетных гостей.
"Спасибо за сохранение памяти о мужестве ленинградцев и героизме защитников города", — написал президент.
Глава государства заявил, что следует использовать каждый достойный повод, чтобы напоминать о героических событиях тех дней, "чтобы весь мир об этом помнил, для того, чтобы никогда ничего подобного в судьбе нашей страны, да и в мире в целом не повторялось".
Блокада Ленинграда
Во время блокады, по различным данным, погибли от 400 тысяч до полутора миллионов человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Лишь 3% из них погибли от бомбежек, остальные скончались от голода.