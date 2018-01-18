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Общество

Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

19:3618.01.2018
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВладимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу Рубежный камень на военно-историческом комплексе Невский пятачок в Ленинградской области. 18 января 2018Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу Рубежный камень на военно-историческом комплексе Невский пятачок в Ленинградской области. 18 января 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Владимир Путин в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда прибыл в Петербург и возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище к монументу Родина-мать.

Жители Ленинграда разбирают завалы, тушат пожары после налетов гитлеровской авиации. Ленинград в дни блокады
© РИА Новости / Борис Кудояров
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Блокада города Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны
По пути от Вечного огня к памятнику президент остановился возложить цветы у братской могилы, где похоронен его брат Виктор, скончавшийся в блокаду.

У монумента к главе государства подошел пенсионер Евгений Щербаков. Он сообщил, что их отцы вместе воевали на Невском пятачке. Пенсионер договорился с президентом о личной встрече, чтобы рассказать ему о тех событиях, а также показать фотографии.

Попадает "прямо в сердце"

Кроме того, президент поучаствовал в других памятных мероприятиях. Ему показали фильм "Рубеж" про прорыв блокады. В картине, как рассказал продюсер Джаник Файзиев, средствами и языком молодого поколения рассказывается о тех событиях.

Прорыв блокады Ленинграда: как выжил город-герой. Кадры из архива
© РИА Новости
Прорыв блокады Ленинграда: как выжил город-герой. Кадры из архива
Фильм рассказывает о том, как немного циничный бизнесмен в исполнении Павла Прилучного столкнулся с тем, как молодые люди-поисковики перекрыли доступ к песчаному карьеру под предлогом того, что там надо провести археологические работы.

Вскоре герой понимает, что как только он берется за какой-то предмет, найденный на раскопках, он переносится в прошлое и оказывается на трагически известном Невском пятачке – плацдарме на берегу Невы, где проходили бои за Ленинград.

Путин отметил, что фильм благодаря усилиям его создателей смотрится на одном дыхании.

"Вот такой способ выразить какую-то идею с помощью перемещения во времени, он используется далеко не в первый раз, и в мировой литературе неоднократно использовался, и в кинематографе, в том числе и в нашем, и в новейшее время. Вопрос не в самом этом способе, а вопрос, как это сделано. На мой взгляд, это сделано очень талантливо, выразительно, доходчиво", — сказал Путин.

По словам президента, такие работы представляют большую ценность, а то, что хотели сказать создатели картины о героическом прорыве блокады попадает "прямо в сердце". 

 "Спасибо за сохранение памяти"

Памятник Блокада. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В Ленобласти к 75-летию прорыва блокады откроется музей-панорама
Путин также осмотрел экспозицию мультимедийного музея-панорамы "Прорыв", где представлена картина драматических событий 13 января 1943 года — второго дня операции "Искра" по прорыву блокады.

Командир поискового отряда "Шлиссельбург" Дмитрий Поштаренко провел президенту подробную экскурсию, подробно останавливаясь практически на многих героях тех событий.

Кроме того, глава государства посмотрел видеотрансляцию, которая демонстрировала воздушные бои.

После этого Путин сфотографировался со всеми участниками поискового отряда, благодаря которым удалось создать экспозицию.

Поштаренко рассказал главе государства, как он в детстве увидел, как доставали немецкий корабль со дна Невы, а потом попросился на его реконструкцию.

Путин после осмотра экспозиции расписался в книге почетных гостей.

"Спасибо за сохранение памяти о мужестве ленинградцев и героизме защитников города", — написал президент.

Глава государства заявил, что следует использовать каждый достойный повод, чтобы напоминать о героических событиях тех дней, "чтобы весь мир об этом помнил, для того, чтобы никогда ничего подобного в судьбе нашей страны, да и в мире в целом не повторялось".

Блокада Ленинграда

Знамя Победы над Берлином
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Моя война
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, однако полностью ее снять удалось лишь 27 января 1944 года.

Во время блокады, по различным данным, погибли от 400 тысяч до полутора миллионов человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Лишь 3% из них погибли от бомбежек, остальные скончались от голода.

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