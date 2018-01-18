Более 5 тыс смолян получили высокотехнологичную медицинскую помощь в 2017 г

СМОЛЕНСК, 18 янв — РИА Новости. Высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) в прошлом году получили пять тысяч жителей Смоленской области — это на одну тысячу человек больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

"В 2017 году 20% пациентов получили ВМП в четырех медицинских организациях по направлениям травматологии и ортопедии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии. Открывшийся в Смоленске в 2012 году Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования значительно увеличил количество получивших высокотехнологичную медицинскую помощь по травматологии и ортопедии, что позволило сократить срок ее ожидания с полутора лет до одного-двух месяцев", — сказал собеседник агентства.

По его словам, помимо учреждений здравоохранения Смоленска, получить необходимое лечение возможно в ведущих учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга: Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, Российской детской клинической больнице, Российском онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина, Лечебно-реабилитационном центре, Национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова, Научно-исследовательском детском ортопедическом институте им. Г.И. Турнера и других федеральных медицинских центрах.

В пресс-службе также отметили, что в текущем году на оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи жителям Смоленской области будут направлены почти 13 миллиардов рублей — объем финансирования увеличился по сравнению с прошлым годом на 15,6%.

Выделенные средства планируется распределить на оказание всех видов медицинских услуг. В частности, на амбулаторно-поликлиническую помощь выделяется около 4 миллиардов рублей, которые будут направлены на диспансеризацию населения, профилактику хронических заболеваний, скрининговые обследования и решение других задач.

На медицинскую помощь в условиях круглосуточного и дневного стационаров выделено порядка 7 миллиардов рублей. На 51 миллион рублей увеличено финансирование оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Это позволит дополнительно провести более трехсот сложных операций сердечно-сосудистого профиля, а также по таким направлениям, как травматология, ортопедия, нейрохирургия и др.

Остальную часть средств направят на развитие скорой медицинской и паллиативной помощи. Кроме того, продолжится оснащение медицинских организаций специализированными автомобилями.

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