В МВД поддержали идею сокращения срока выдачи загранпаспортов

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. МВД РФ считает необходимым сократить срок выдачи загранпаспортов, оформленных не по месту постоянной регистрации (прописки), до трёх месяцев, сообщила на заседании профильного комитета в Госдуме заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции министерства Валентина Казакова.

"Срок выдачи сокращается с четырёх до трёх месяцев, это вполне достаточное время для того, чтобы провести все проверочные мероприятия для указанных лиц. С целью повышения качества предоставляемых услуг, учитывая что порядка 9,2% по месту пребывания отправляют заявления на загранпаспорта наши граждане, мы предполагаем, что этот срок должен быть уменьшен до трёх месяцев", — сказала Казакова.

В ноябре прошлого года правительство РФ одобрило законопроект, позволяющий сократить выдачу загранпаспортов по месту пребывания с четырех до трех месяцев, том числе содержащего электронный носитель информации (биометрический), в случае подачи заявления о выдаче по месту пребывания.