МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы организовала проверку после попытки ученика гимназии пронести в образовательное учреждение ножи и другие запрещенные предметы, прокурорам предстоит оценить условия жизни и воспитания школьника, сообщает прокуратура Москвы в четверг.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что охранник столичной школы вызвал полицию после того, как одиннадцатиклассник пытался пронести в школу несколько перочинных ножей и бутылку с бензином. В пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

"Прокуратура Юго-Западного округа организовала проверку по факту неправомерных действий учащегося 11 класса одной из столичных гимназий, расположенных на территории округа, пытавшегося пронести в школу несколько перочинных ножей и другие опасные предметы… В ходе прокурорской проверки будет дана оценка эффективности работы по профилактике правонарушений и оценены обстоятельства жизни и воспитания ребенка", — говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что школьник пытался пронести в учебное заведение шесть ножей, охотничий патрон, металлические шарики, ёмкость с бензином, набор отверток, веревку, куски проволоки и два спичечных коробка.