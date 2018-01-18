Опрос показал, сколько россиян доверяют предпринимателям

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Доля россиян, не доверяющих предпринимателям, снизилась почти вдвое за пять лет, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в ходе дискуссии в рамках Гайдаровского форума.
Согласно исследованию, доля не доверяющих предпринимателям превышает долю доверяющих (27% против 22%), следует из материалов ВЦИОМ, представленных во время дискуссии.
Исследование ВЦИОМ также показало, что престиж профессии "предприниматель" в обществе высокий: большинство россиян считают профессию высокодоходной (80%) и статусной (69%), больше половины (60%) рассматривают ее в качестве желательной для своих детей. Отношение к бизнесу дифференцируется в зависимости от его масштаба: к малому и среднему бизнесу россияне относятся лучше, нежели к крупному (90% против 67%). Выражена тенденция на улучшение отношения к малому и среднему бизнесу: доля тех, кто хорошо относится к малому и среднему бизнесу, выросла с 79% в 2009 до 90% в 2017 году.