Опрос показал, сколько россиян доверяют предпринимателям

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Доля россиян, не доверяющих предпринимателям, снизилась почти вдвое за пять лет, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в ходе дискуссии в рамках Гайдаровского форума.

"Доля не доверяющих предпринимателям снижается последние 5 лет: в 2012 году каждый второй сказал, что полностью или скорее не доверяет предпринимателям. А в 2013 году уже 43%, в 2015 — 36%, летом 2017 года — 27%, представляете, в два раза упала доля не доверяющих предпринимателям. Но тех, кто доверяли предпринимателям, особо больше не стало. То есть тех, кто доверял в 2010 году — 21%, сейчас — 22%", — заявил Федоров.

Согласно исследованию, доля не доверяющих предпринимателям превышает долю доверяющих (27% против 22%), следует из материалов ВЦИОМ, представленных во время дискуссии.

Исследование ВЦИОМ также показало, что престиж профессии "предприниматель" в обществе высокий: большинство россиян считают профессию высокодоходной (80%) и статусной (69%), больше половины (60%) рассматривают ее в качестве желательной для своих детей. Отношение к бизнесу дифференцируется в зависимости от его масштаба: к малому и среднему бизнесу россияне относятся лучше, нежели к крупному (90% против 67%). Выражена тенденция на улучшение отношения к малому и среднему бизнесу: доля тех, кто хорошо относится к малому и среднему бизнесу, выросла с 79% в 2009 до 90% в 2017 году.