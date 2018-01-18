Жириновский призвал запретить неэстетичную рекламу лекарств на ТВ

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предлагает запретить рекламу лекарств на телевидении, так как в основном раскручивается импортная продукция с высокими ценами, а ролики часто производят неэстетичное впечатление.

"Мы предлагаем запретить — закон мы вносим уже — рекламу любых лекарств. Не только иностранных — любых", — сказал Жириновский в четверг, осматривая аптеку на Тверской улице в Москве.

"Человек сел позавтракать: диарея, какие-то прокладки ему каждый день, что там еще… запор, все время у всех какие-то ногти с грибком — такое ощущение, что везде грибок", — заключил кандидат в президенты.

Ранее политик предложил ужесточить наказание за продажу фальсифицированных лекарств вплоть до закрытия аптек, а также ускорить процедуру исследования лекарств Росздравнадзором.