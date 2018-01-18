На Таймыре отменили крещенские купания из-за 50-градусных морозов

КРАСНОЯРСК, 18 янв — РИА Новости. Власти Таймырского муниципального района из-за 50-градусных морозов и ветра отменили крещенские купания, сообщила в четверг пресс-служба администрации района.
3.0%Да, постоянно это делаю
14.2%Да, на Крещение
1.1%В этом году точно окунусь
18.1%Нет, но хотелось бы
63.6%Никогда
По информации районного управления по делам ГО и ЧС, в пятницу на Таймыре температура воздуха будет достигать минус 52 градусов, порывы ветра составят до 12 метров в секунду.
"Во избежание обморожений и несчастных случаев, крещенские купания на территории Дудинки, запланированные на 19 января, проводиться не будут", — говорится в сообщении.
Ранее власти заполярного Норильска из-за морозов объявили в городе штормовое предупреждение и сообщили об отмене крещенских купаний.
Сибирский региональный центр МЧС предупредил о резком похолодании на территории всего округа. Так, в Красноярске температура местами может опуститься ниже 40 градусов.
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.