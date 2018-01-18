В Москве и области энергетики перешли на усиленный режим работы

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Энергетики Москвы и Московской области перешли на усиленный режим работы из-за снегопада в столичном регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ.

"Энергетики столичного региона перешли на усиленный режим работы, чтобы избежать возможных сбоев в электроснабжении Москвы и Подмосковья, вызванных погодными условиями", — сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в погодном центре "Фобос" сообщили РИА Новости, что в Москве в четверг ожидаются порывистый ветер, снег, местами слабая метель, москвичей также предупредили о снежном накате на дорогах. Автомобилистов в российской столице попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды.

Позднее Гидрометцентр России заявил, что начавшиеся в Москве снегопады продлятся, по меньшей мере, до среды, при этом до субботы им будут сопутствовать метели.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в городе в непрерывном режиме ведутся механизированные и ручные работы по уборке и противогололедной обработке дорог, тротуаров, пешеходных зон, общественных пространств и других территорий. Ведется прием снега на снегосплавные пункты для последующей утилизации.