Пермские власти выплатят пострадавшим при ЧП в школе 2,8 млн рублей

ПЕРМЬ, 18 янв — РИА Новости. Пострадавшие при поножовщине в пермской школе получат компенсацию в размере 2,8 миллиона рублей из краевого бюджета, сообщило правительство региона.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны, находятся в городской клинической больнице. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство двух и более лиц и о халатности.

"Для материальной помощи пострадавшим будут осуществлены выплаты из краевого бюджета в общем объеме 2,8 миллиона рублей. Учитель Наталья Шагулина и ученик, который направлен на лечение глаза в Москву, получат по 500 тысяч рублей. Еще 400 тысяч будут направлены семье мальчика, находящегося в реанимации. Семьям еще семи школьников будет выделено по 200 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Также за счет краевого бюджета все ученики 4 "Б" класса и дети учителя в целях психологической поддержки на мартовские праздники поедут в крымский "Артек".