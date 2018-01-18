В одном из водоемов в ТиНАО отменили крещенские купания

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Толщина льда на пруду у дома отдыха в поселении Воскресенское в новой Москве не позволит провести в этом месте безопасные крещенские купания, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Купания в Воскресенском отменены в связи с тем, что толщина льда на водоеме не соответствует требованиям безопасности, не позволяет организовать безопасный подход к месту проведения обряда", — рассказал он.

Бирюков уточнил, что в новой Москве подготовлены еще 18 организованных мест для крещенских купаний.

В Москве с 18:00 18 января до 12:00 19 января откроются 58 мест для крещенских купаний, которые, как ожидается, посетят свыше 120 тысяч человек.

Для обеспечения безопасности москвичей организовано дежурство около 2,5 тыс. спасателей, сотрудников коммунальных служб и полиции, волонтеров, также 60 медицинских бригад.