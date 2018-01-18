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Общество

В МЧС призвали соблюдать правила поведения на водоемах во время Крещения

12:4418.01.2018
(обновлено: 12:45 18.01.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкКрещение. Архивное фотоКрещение. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. МЧС России рекомендует гражданам оценить свои возможности и состояние здоровья перед погружением в Крещенские купели и напоминает правила поведения на водоеме в период проведения Крещенских купаний.

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"Зимние купания противопоказаны людям, имеющим заболевания почек, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющим повышенное артериальное давление, больным сахарным диабетом и беременным женщинам. Категорически запрещено купание в необорудованных местах, это может привести к несчастному случаю", — напомнили в МЧС.

Спасатели предостерегают от употребления алкоголя перед тем, как заходить в крещенскую воду, а вот поесть нужно обязательно — желательно сделать это не менее чем за час до купания.

Как правильно окунаться

Перед купанием в проруби специалисты рекомендуют разогреть тело, сделав разминку, пробежку. Подходить к проруби нужно в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, например, в резиновых тапочках. Идти к проруби рекомендуют медленно и внимательно.

Крещенские купания
© РИА Новости / Игорь Маслов
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"При подходе к проруби стойте строго по одному, не допускайте скопления нескольких человек в одном месте — лед может не выдержать большого количества людей. Не оставляете детей без присмотра, а малолетних детей держите на руках. При спуске в прорубь будьте предельно осторожны. При наличии лестницы — держитесь за перила", — советуют спасатели.

Окунаться, по словам специалистов, лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются также из-за того, что это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода. Нельзя нырять в прорубь вперед головой.

Находиться в проруби рекомендуют не более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма.

После купания

"При выходе из проруби не держитесь непосредственно за поручни, используйте сухое полотенце, горсть снега с бровки проруби, можно зачерпнуть в пригоршни больше воды и опершись о поручни, быстро и энергично подняться", — рекомендует МЧС.

Во время крещенского купания. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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После окунания нужно растереться махровым полотенцем, одеть сухую одежду. Лучше не оставаться на морозе долгое время, так как ощущение тепла может пройти уже через несколько минут. При переохлаждении организма, ознобе нужно принять горячее сладкое питье, если есть возможность — перейти в теплое помещение. При резком ухудшении самочувствия необходимо обратиться к медицинским работникам, спасателям или сотрудникам полиции.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

Традиция купания на Богоявление существует у православных христиан в память о реке Иордан, в водах которой крестил Иисуса Христа Иоанн Предтеча. Священники и прихожане многих храмов отправляются на водоем, где заранее прорубается лед (обычно в форме креста), и с молитвой троекратно погружаются в воду.

Празднование Крещения. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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По данным МЧС, в 2017 году в крещенских купаниях в России приняли участие более 1,8 миллиона человек (в 2016 — почти 2 миллиона), серьезных происшествий не зафиксировано.

Для купаний было подготовлено более 3,9 тысячи мест, где дежурили сотрудники МЧС, медики и полицейские. Безопасность купаний обеспечивали более 42,4 тысячи человек и почти 14 тысяч единиц техники. В Москве места для проведения обряда крещенского купания посетили более 255 тысяч граждан.

Места крещенских купаний в 2018 году
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Места крещенских купаний в Москве
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