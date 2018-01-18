В МЧС призвали соблюдать правила поведения на водоемах во время Крещения

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. МЧС России рекомендует гражданам оценить свои возможности и состояние здоровья перед погружением в Крещенские купели и напоминает правила поведения на водоеме в период проведения Крещенских купаний.
2.8%Да, постоянно это делаю
14.7%Да, на Крещение
0.9%В этом году точно окунусь
18.4%Нет, но хотелось бы
63.2%Никогда
Спасатели предостерегают от употребления алкоголя перед тем, как заходить в крещенскую воду, а вот поесть нужно обязательно — желательно сделать это не менее чем за час до купания.
Как правильно окунаться
Перед купанием в проруби специалисты рекомендуют разогреть тело, сделав разминку, пробежку. Подходить к проруби нужно в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, например, в резиновых тапочках. Идти к проруби рекомендуют медленно и внимательно.
Окунаться, по словам специалистов, лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются также из-за того, что это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода. Нельзя нырять в прорубь вперед головой.
Находиться в проруби рекомендуют не более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма.
После купания
"При выходе из проруби не держитесь непосредственно за поручни, используйте сухое полотенце, горсть снега с бровки проруби, можно зачерпнуть в пригоршни больше воды и опершись о поручни, быстро и энергично подняться", — рекомендует МЧС.
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
Традиция купания на Богоявление существует у православных христиан в память о реке Иордан, в водах которой крестил Иисуса Христа Иоанн Предтеча. Священники и прихожане многих храмов отправляются на водоем, где заранее прорубается лед (обычно в форме креста), и с молитвой троекратно погружаются в воду.
Для купаний было подготовлено более 3,9 тысячи мест, где дежурили сотрудники МЧС, медики и полицейские. Безопасность купаний обеспечивали более 42,4 тысячи человек и почти 14 тысяч единиц техники. В Москве места для проведения обряда крещенского купания посетили более 255 тысяч граждан.