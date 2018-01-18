Глава ВАК назвал рейтинг вузов по качеству диссертаций субъективным

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Рейтинг российских вузов по количеству защищённых диссертаций с признаками плагиата, который составило сообщество "Диссернет", является лишь чьим-то мнением: 90% подобных выявленных фактов не подтверждены Высшей аттестационной комиссией, сообщил РИА Новости глава ВАК, ректор РУДН Владимир Филиппов.

Ранее сообщество "Диссернет" составило рейтинг российских вузов, которые являются лидерами по защищённым диссертациям с признаками плагиата. Первое место такого рейтинга занял МПГУ, в список попали также МГУ и РУДН.

"На самом деле информация, которая опубликована, она касается того, что кто-то что-то пока обнаружил. 90% из этих фактов ни в МГУ, ни в РУДН не лишены степени. Поэтому это чьё-то покалеченное мнение. Вот когда будет лишение, тогда можно составить рейтинг того, кого сколько лишили. Пока, подчёркиваю, и ни в МГУ 90% фактов не подтверждены официально, ни в РУДН, в частности, ни во всех других вузах", — сказал Филиппов.

"Вот когда будет решение ВАК официально, тогда можно будет об этом говорить", — подчеркнул он.

Он также отметил, что срок давности по большинству из обнародованных случаев истёк, поэтому они уже не будут рассматриваться.