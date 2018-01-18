Девять тысяч спасателей обеспечат безопасность купаний на Крещение в России

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Около 9 тысяч сотрудников МЧС будут обеспечивать безопасность во время крещенских купаний в России, для которых подготовлено почти 4 тысячи мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

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"В обеспечении безопасности в крещенские купания будут задействованы около 9 тысяч сотрудников МЧС России, а также более 2,5 тысячи единиц техники и около 500 маломерных судов. По предварительным данным, в купаниях по всей стране примут участие около 1,5 миллиона человек, для этого будет открыто около 4 тысяч оборудованных купальных мест", — сказал собеседник агентства.

В МЧС отметили, что в этом году в связи с погодными условиями особое внимание уделено организации традиционных мест проведения крещенских купаний, поскольку в ряде регионов средняя толщина льда составляет всего лишь 15-20 сантиметров, что не позволяет обеспечить массовый выход людей на лед. Безопасной считается толщина ледяного покрова не менее 40-50 сантиметров.

По оценке ведомства, только в Москве и Московской области в крещенских купаниях примут участие свыше 220 тысяч человек. Для этого оборудовано более 330 площадок, в том числе 99 на открытой воде. Безопасность людей будут обеспечивать свыше 1,7 тысячи спасателей и более 320 единиц специальной техники, в том числе 16 судов на воздушной подушке.

Каждое место организованного купания оборудовано специальными подходами с настилами на лед и безопасными спусками, местами для переодевания, пунктами горячего питья, а также освещением. Кроме того, везде планируется развернуть пункты обогрева.

Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от купания в необорудованных и неподготовленных местах, так как только квалифицированные специалисты могут своевременно оказать первую медицинскую помощь, чтобы избежать травм и обморожений.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

Традиция купания на Богоявление существует у православных христиан в память о реке Иордан, в водах которой крестил Иисуса Христа Иоанн Предтеча. Священники и прихожане многих храмов отправляются на водоем, где заранее прорубается лед (обычно в форме креста), и с молитвой троекратно погружаются в воду.

По данным МЧС, в 2017 году в крещенских купаниях в России приняли участие более 1,8 миллиона человек (в 2016 — почти 2 миллиона), серьезных происшествий не зафиксировано. Для купаний было подготовлено более 3,9 тысячи мест, где дежурили сотрудники МЧС, медики и полицейские. Безопасность купаний обеспечивали более 42,4 тысячи человек и почти 14 тысяч единиц техники. В Москве места для проведения обряда крещенского купания посетили более 255 тысяч граждан.