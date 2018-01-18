Девять тысяч спасателей обеспечат безопасность купаний на Крещение в России

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Около 9 тысяч сотрудников МЧС будут обеспечивать безопасность во время крещенских купаний в России, для которых подготовлено почти 4 тысячи мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
2.8%Да, постоянно это делаю
14.7%Да, на Крещение
0.9%В этом году точно окунусь
18.4%Нет, но хотелось бы
63.2%Никогда
В МЧС отметили, что в этом году в связи с погодными условиями особое внимание уделено организации традиционных мест проведения крещенских купаний, поскольку в ряде регионов средняя толщина льда составляет всего лишь 15-20 сантиметров, что не позволяет обеспечить массовый выход людей на лед. Безопасной считается толщина ледяного покрова не менее 40-50 сантиметров.
По оценке ведомства, только в Москве и Московской области в крещенских купаниях примут участие свыше 220 тысяч человек. Для этого оборудовано более 330 площадок, в том числе 99 на открытой воде. Безопасность людей будут обеспечивать свыше 1,7 тысячи спасателей и более 320 единиц специальной техники, в том числе 16 судов на воздушной подушке.
Каждое место организованного купания оборудовано специальными подходами с настилами на лед и безопасными спусками, местами для переодевания, пунктами горячего питья, а также освещением. Кроме того, везде планируется развернуть пункты обогрева.
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
Традиция купания на Богоявление существует у православных христиан в память о реке Иордан, в водах которой крестил Иисуса Христа Иоанн Предтеча. Священники и прихожане многих храмов отправляются на водоем, где заранее прорубается лед (обычно в форме креста), и с молитвой троекратно погружаются в воду.
По данным МЧС, в 2017 году в крещенских купаниях в России приняли участие более 1,8 миллиона человек (в 2016 — почти 2 миллиона), серьезных происшествий не зафиксировано. Для купаний было подготовлено более 3,9 тысячи мест, где дежурили сотрудники МЧС, медики и полицейские. Безопасность купаний обеспечивали более 42,4 тысячи человек и почти 14 тысяч единиц техники. В Москве места для проведения обряда крещенского купания посетили более 255 тысяч граждан.