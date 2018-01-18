Глава ВАК рассказал, сколько диссоветов закрылось в России с 2013 года

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Треть диссертационных советов закрыта в России с 2013 года после выявления фактов защит некачественных диссертаций, рассказал РИА Новости глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов.

"Я начал работать в феврале 2013 года. Тогда было 3300 диссоветов. Сейчас их стало 2100. То есть 1200 диссоветов за эти годы закрылись — одна треть", — сказал Филиппов.

По его словам, в соответствии с действующим правилом, при выявлении факта защиты некачественной диссертации ВАК фиксирует, что в диссовете было допущено нарушение.

Ранее Филиппов сообщил, что ВАК отмечает резко снизившееся за последние годы число защит диссертаций по научным специальностям, где было выявлено больше всего случаев плагиата. По его словам, количество принятых к рассмотрению диссертаций за период с 2012 по 2016 годы снизилось на 30%, а количество защит снизилось в два раза.