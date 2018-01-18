Почти десять тысяч единиц техники чистят от снега московские улицы

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Коммунальные службы Москвы, продолжающие ликвидировать последствия мощного снегопада, вывели на улицы города свыше 9,7 тысяч единиц специализированной техники, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Все службы города переведены в усиленный режим. Количество спецтехники, задействованной в уборке Москвы, из-за усиления снегопада было увеличено", — сказал Бирюков.

Он уточнил, что в 11.00 мск четверга колонны спецтехники вновь вышли на сплошное прометание улично-дорожной сети и других городских территорий.

"В городе в непрерывном режиме ведутся механизированные и ручные работы по уборке и противогололедной обработке дорог, тротуаров, пешеходных зон, общественных пространств и других территорий. Ведется прием снега на снегосплавные пункты для последующей утилизации", — пояснил глава комплекса городского хозяйства.

Заммэра заявил, что под особый контроль взята очистка от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий. В городе работают бригады ручной уборки.